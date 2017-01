- Vinden kan rive dørene av bussene. Vi er nødt til å tenke på ungenes sikkerhet

- Boreal har gitt oss beskjed om at de henter elevene tidligere enn vanlig, allerede kl.11, forteller rektor ved Bø ungdomsskole, Trine Graff til VOL.

Årsaken til den tidligere busshentingen er røffe værforhold.

- Været skal visst bli enda dårligere i løpet av formiddagen. Det skal være veldig kast i vindene, sier Graff og understreker at skolene selv ikke har hatt hatt innvirkning på avgjørelsen.

- Ikke noe spørsmål

Ifølge Graff byr ikke avgjørelsen på problemer for hennes skole.

- Vi har såpass voksne unger at de tåler å komme hjem til tomt hus. Men det kan nok by på litt mer logistikkproblemer for barneskolene og SFO.

På Sortland ungdomsskole derimot, går skoledagen som planlagt, foreløpig.

- Hos oss har ikke det vært noe spørsmål. Været på yttersida er vanligvis helt annerledes enn på Sortland, sier rektor Vidar Halvorsen.

- Må tenke sikkerhet

Frank Karlsen i Boreal, understreker at avgjørelsen om å begynne hjemkjøringen tidligere, handler om sikkerhet.

- Sikkerheten for ungene er viktigst. Noen steder er det slik kastvind at den kan rive dørene av bussen når vi åpner, forteller han.

Hovedprioriteringen til busselskapet utover dagen, blir derfor å få ungene hjem så tidlig og trygt som mulig.

- Mange av dem skal også ut i distriktene og derfor må vi mate dem inn til Sortland fortest mulig slik at de kommer seg hjem, understreker Karlsen.

Vurderer fortløpende

Foreløpig gjelder avgjørelsen om tidlig skoleskyss kommunene Bø, Hadsel og Øksnes.

- Vi vurderer Sortland og Andøy fortløpende, sier Karlsen.

Han oppfordrer folk om å følge med på ruteopplysningen utover formiddagen og dagen for å oppdatere seg på hvilke busser som går og ikke.