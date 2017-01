Mandag kveld ble det kjent at Arbeiderpartiets programkomité ikke vil åpne Vesterålen og Senja for konsekvensutredning i neste stortingsperiode. Et havområde helt sørvest i Lofoten vil de imidlertid konsekvensutrede. Innstillingen skal behandles under partiets landsmøte i april.

Naturvernerne misfornøyde

Til tross for et foreløpig vern av Vesterålen, Senja og deler av Lofoten, er ikke Natur og ungdom fornøyd, og kaller programkomiteens innstilling for en uakseptabel hestehandel.

– Arbeiderpartiet er milevis fra å være et miljøparti med dette forslaget, som i realiteten bare grønnvasker oljekåt politikk for å blidgjøre oljelobbyen. Det finnes ikke noe kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder i Natur og Ungdom, sortlending Ingrid Skjoldvær, i en pressemelding.

Risikofylt åpning

Nordland 6 utenfor Lofoten er det området hvor man antar at oljeforekomstene er størst. Natur og Ungdom mener forslaget til programkomiteen ikke tar hensynet til miljø og fiskeri på alvor, og heller prøver å gjøre oljelobbyen til lags.

– Nordland 6 er kanskje et av de mest risikofylte områdene å åpne. Sterke strømmer og kort vei til land gjør at et eventuelt oljeutslipp kan gjøre stor skade på hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Havforskerne og fiskerinæringa er tydelig på at oljeboring her er gambling med uerstattelige ressurser, sier Skjoldvær i pressemeldingen.