Lørdag ble det klart at Mack-produkter kan forsvinne fra Rema 1000-butikker over hele landet. Reaksjonene fra folket har vært mange, men mest delt er kanskje harstadværingen Hugo Magne Kjelseths innlegg som har 3.600 likerklikk og over 2.000 delinger på mindre enn 24 timer.

- Det tok helt av. Jeg skreiv et følelsesladd innlegg og jeg håper at Rema 1000 lytter, sier Kjelseth.

Her følger innlegget. Les flere kommentarer fra Kjelseth om mottakelsen lenger ned i saken.

Kjære Odd!

Dokker kødde ikkje ustraffa med oss NordlÆndinga, herr Colonialmajor Odd Reitan!

Å kaste Mack sitt øl og mineralvann ut av butikkhyllan i 18 av landets 19 fylka, det e å tråkke på våre nord-norske hjerta, identitet, historie, kultur og stolthet. Og det vil innebære en reduksjon i antall arbeidsplassa både hos han Mack, og antakelig hos dokker i Rema.

Førr veldig raskt vil dine mange flotte, ærlige og dyktige kjøpmenn her i nord, merke det på omsetning og kundebesøk. Det like vi dårlig.

Mange av oss har vært bestevenna med Rema i mange år, godt mottatt som dokker blei når dokker etablerte dokker i nord på 80-tallet. Men vennskap kreve respekt og tillit for å vare. Og det dokker gjør nu med Mack vitne om manglende respekt for små leverandøra som dem og førr oss nordlÆndinga.

Det e bare pengemakta dokkers som skal rå. Tilliten vår tell Æ-en din og "Det enkle e ofte det beste", forsvinn som dugga på ølglasset. Og det e Mack-øl i glasset såklart, våres øl.

Mitt beste råd tell dæ Odd e å finne frem fjellvettreglan og studere dem nøye. Spesielt regel nr 8, for der står det:

"Vend i tide, det er ingen skam å snu!"

Men det bør skje steikanes fort, førr bestevenna i hopetall e i ferd med å forlate dokker allerede. Dokker kødde ikkje ustraffa med oss nordlændinga. Vi har blitt hersja med av mange oppigjennom historien, men vi e et stolt og samla folk her i nord. Og vi skal stå han av denna gangen også. Vi og han Mack, alltid og uansett!

Med vennlig hilsen

fra mÆ

- Det ble voldsomt

Kjelseth hadde ikke trodd at innlegget hans skulle bli delt over hele landet.

- Det har nesten spredt seg som ild i tørt gress. Det er voldsomt å se hvor fort det kan spre seg over det ganske land.

Kjelseth vet ikke om Rema 1000 har fått med seg nettopp hans innlegg.

- Men de ser nok at det er et stort engasjement og vil kanskje skape noen tanker hos dem som bestemmer. Man skal ikke undervurdere følelsene til folk.

Greit å true med boikott

Selv nevner ikke Kjelseth boikott av kjeden direkte, men han synes det er greit at flere har det som ris bak speilet.

- Det gjør ikke noe at det brukes litt krutt. Man skal ikke kødde med oss nordlendinger.

Selv jobbet Kjelseth for Mack i sin ungdom.

- Det gjorde jeg da jeg gikk på høgskolen. Da jobbet jeg lørdager og hadde sommerjobb for Mack. Samtidig har jeg jobbet indirekte for Odd Reitan, og da tenkte jeg at det var greit å forme innlegget direkte til han.

Svenn-Inge Hjelmsø, daglig leder hos Rema 1000 på Seljestad, ønsker ikke uttale seg om saken.

Harstad Tidende har tatt kontakt med Rema 1000s pressekontakt om saken, men har ikke fått svar. Vi oppdaterer hvis dette skjer.