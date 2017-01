Høyre: Ap vender oljenæringen ryggen

– Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen i oljepolitikken i 40 år. Nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben, sier Høyres Nikolai Astrup til NTB.

Han mener partiet sier nei til kunnskap ved å gå inn for at de mest kystnære delene av Lofoten ikke skal konsekvensutredes, samt å utsette beslutningen for Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode.

– Det å utsette beslutningen er et helt galt signal å sende i den situasjonen næringen nå står i, mener stortingsrepresentanten.

Beslutningen i Arbeiderpartiets programkomité kom overraskende på Astrup.

– Ja, den gjorde det fordi fagbevegelsen har vært så tydelig på at de ønsker at det skal konsekvensutredes. Det vi ser er en snuoperasjon, et skritt tilbake fra den politikken som de har stått for, sier han.

(©NTB)