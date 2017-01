Krever at Helse Nord oppretter hjertesenter i Bodø

Av de 575 akutte hjertepasientene som fraktes med luftambulanse fra Nordland til Tromsø årlig, får mange av disse blokket ut tette blodårer ved det spesialiserte hjertesenteret ved UNN. Nå krever Nordland legeforening at Bodø får eget hjertesenter slik at pasientene slipper den lange transporten, skriver NRK Nordland.

– Er det snakk om hjerteinfarkt teller hvert eneste minutt. Om du får tidlig eller sen behandling kan i verste fall skille mellom om du vil kunne gå i fjellet igjen eller om du skal uføretrygdes og sitte hjemme i sofaen, sier Benjamin Storm, anestesilege i Bodø og medlem i styret i Nordland legeforening til NRK Nordland.

Alle må til Tromsø

Det er kun Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodåret til hjertet, også kalt PCI, på pasienter fra hele landsdelen. Leder for Ambulanseflyet i Bodø, Trond Antonsen, sier at disse pasientene legger beslag på betydlige ressurser.

Han mener derfor det ville vært en stor fordel og ikke minst ressursbesparende, dersom de hadde sluppet å fly pasienter til Tromsø og i stedet kunne fraktet dem til Nordlandssykehuset

Avgjøres i februar

Hvorvidt Nordland får sitt eget PCI-senter, avgjøres i slutten av februar. Ifølge administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, er det mange hensyn å ta, og at både økonomiske og faglige faktorer må tas med i vurderingen.

Anestesilege Benjamin Storm, som er medlem i styret i Nordland legeforening, mener at Helse Nord må innse at Nordland mangler et vesentlig tilbud når de ikke har PCI-senter.

– Det er med en klump i magen at man gjennomfører slike transporter. Man vet at pasienten hadde fortjent et mer pasientnært og raskt tilbud, sier han til NRK Nordland.