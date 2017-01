Nordland Natur og Ungdom ruster seg til miljøkamp

Intensjonen med landsmøtet var at miljøorganisasjonen skulle meisle ut planene som skal gi nye seire for miljøet i inneværende år.

- 2017 blir et viktig år for miljøet. Vi skal holde oljebaronene unna vårt viktigste matfat, de fiskerike havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi skal saksøke staten for å sette i gang oljeleting i Arktis i strid med alle miljøfaglige råd, og vi skal hindre dumping av gruveavfall i de uerstattelige fjordene våre, sier Emma Pernille Sørstrøm leder i Nordland Natur og Ungdom i en pressemelding.

Mange kampsaker

I 2017 er det 50 år siden Natur og Ungdom ble stiftet i 1967. På landsmøtet feirer Natur og Ungdom de viktige sakene organisasjonen har vunnet i løpet av 50 år med miljøkamp. Organisasjonen er imidlertid langt ifra klar for pensjon ennå, for det er enda mange miljøproblemer å ta fatt i.

- I 50 år har ungdommer stått på og sagt ifra når politikerne har sluntret unna å ta vare på framtida vår. Vi har fått til mye, men har ennå en stor jobb å gjøre for å stanse farlige klimaendringer og tap av naturen. I tillegg til å vinne Lofoten, Vesterålen og Senja en gang for alle, er vi i Nordland også opptatt av et godt kollektivtilbud til unge i fylket og ønsker at ungdomskortet skal koste 300 kr og ikke 400 kr, slik det nå gjør etter en prisøkning i sommer, sier styremedlem Mari Vold Hansen fra Alstahaug.

Under landsmøtet ble for øvrig sortlandsjenta Ingrid Skjoldvær gjenvalgt som leder for Natur og Ungdom.