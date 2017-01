Rema sier de vil selge Mack-øl i hele Nord-Norge

Det ble stor ståhei i Nord-Norge da det lørdag ble kjent at Mack-produkter kan forsvinne fra Rema 1000-butikker over hele landet. Gjennom bestevennstrategien vil REMA 1000 redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass regionale og lokale ølsorter. Dette har fått Mack til å vurdere kostnadstiltak og i verste fall oppsigelser.

Mack mener at en epost fra Rema tydelig viste at kjeden ønsker å fjerne produsenten helt fra 18 av 19 fylker, men i en pressemelding mandag ettermiddag avkrefter Rema dette.

– Vi har hørt ropet fra nord. La oss derfor forsikre nordlendinger om at vi gjerne ønsker å selge Mack i alle de tre nordligste fylkene – hvis Mack vil, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for innkjøp i Rema 1000 i en pressemelding.

Møtes mandag

Han skal mandag møte ledelsen i Mack for å diskutere situasjonen. Ifølge Nordlys var partene på vei inn i forhandlinger like før klokken 16.

– Vi har fått signaler om at vi har misforstått, og det ville jo være det beste. Men vi har ikke noen spesielle forventninger til møtet, sa administrerende direktør Harald Bredrup i Mack tidligere mandag.

Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter. På landsbasis vil dette ramme blant andre Mack, Hansa og Aass.

Bredrup i Mack sier at selskapet må gå dypt inn i kostnadene sine som følge av reduksjonen Rema har skissert, men Mack har så langt ikke tallfestet de eventuelle kostnadskuttene.

Misnøye i Hansa Borg

Ledelsen i Hansa Borg, som eier Hansa i Bergen, Borg i Sarpsborg, CB i Kristiansand og 54 prosent av Nøgne Ø i Grimstad, er heller ikke fornøyd med situasjonen. Foreløpig har bryggerikonsernet ikke en avtale om levering til Rema-butikker i 2017.

– Jeg har sett pressemeldingen fra Rema 1000, men det er ikke noen endring i saken. Vi aksepterer ikke den plassering og mengde som Rema 1000 er villig til å ta inn av Borg øl, sier administrerende direktør Lars Midtgaard til Sarpsborg 24.

Han hevder at bryggeriet har forsøkt å komme i kontakt med Rema flere ganger mandag, uten å få svar.