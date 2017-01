Mandag kveld ble det kjent at Arbeiderpartiets programkomité ikke vil åpne Vesterålen og Senja for konsekvensutredning i neste stortingsperiode, men utsette beslutningen til forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er revidert.

Et havområde helt sørvest i Lofoten vil de imidlertid konsekvensutrede. Innstillingen skal behandles under partiets landsmøte i april.

– Positivt at saken diskuteres

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, med sortlending Wenche Cumming i spissen, er ikke fornøyd med hva Arbeiderpartiet nå har lagt på bordet.

– Forslaget er et forsøk på å forene de motstridende interessene i partiet og ender derfor opp med både oppdeling av området og utsettelse av avgjørelser. Dette er ikke godt nok. Det er imidlertid positivt at uenigheten i partiet nå er kommet tydelig fram og at saka diskuteres, så blir det opp til Arbeiderpartiets landsmøte i april å ta en fornuftig avgjørelse. Vi håper landsmøtet lytter til AUF og sier et endelig nei til konsekvensutredning, sier Cumming i en pressemelding til VOL.

– Uakseptabel hestehandel Natur og Ungdom er på ingen måte fornøyd med Arbeiderpartiets åpning for konsekvensutredning av Nordland 6 utenfor Lofoten.

– Folk trenger et svar

Cumming sier de slett ikke legger inn årene før de har fått vedtatt et varig vern. Hun mener de tre regionene nå fortjener å få et endelig svar.

Høyre: Ap vender oljenæringen ryggen Høyre mener Arbeiderpartiet opptrer svært uheldig ved forslaget om å verne store deler av Lofoten og Vesterålen for konsekvensutredning.

– Lofoten, Vesterålen og Senja trenger nå et vedtak som gir folk og næringsliv klart svar slik at de kan planlegge uten å måtte tenke på neste omkamp, sier Cumming.