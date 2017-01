Ap i nord kan leve med LoVeSe-kompromisset

– Jubelen står ikke i taket hos oss. Men samtidig er jeg glad for at partiet beveger seg i riktig retning mot en mye mer restriktiv retning. Ingen blir 100 prosent fornøyd med kompromisser, men vi kan se mye igjen av Troms Arbeiderpartis klare motstand mot konsekvensutredning i forslaget fra sentralstyret, sier fylkesleder Cecilie Myrseth i Troms Arbeiderparti til NTB.

Både Troms og Finnmark Arbeiderparti sa i fjor høst nei til konsekvensutredning, mens Nordland holdt fast på sitt gamle ja-vedtak.

Alle de tre fylkeslederne sier nå at de kan leve med kompromisset der partiet går inn for å droppe konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, men konsekvensutrede den sørlige delen av Lofoten – Nordland 6.

– Farbar vei

– Vi ser at dette er en farbar vei for partiet å samle seg. For Finnmark er det godt mulig å leve med dette. Vi har vært positive til olje- og gass i Barentshavet, og i Nordland helt til vi fikk et flertall på 24 mot 17 mot konsekvensutredning og endret standpunkt. Vår inngang er litt annerledes enn motstanden i Troms, sier fylkesleder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen til NTB.

Hun sitter også i partiets sentralstyre og understreker at kompromissforslaget fra programkomiteen er godt forankret i organisasjonen.

– I sentralstyret var det bare AUF som gikk mot kompromisset. Men jeg tror dette er en mellomløsning hvor ingen er topp fornøyd, og det kan borge for at det er et bra kompromiss, sier Olsen.

– Fornuftig løsning

Fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland var den som først offentlig antydet at partiet var på vei mot et kompromiss. Også han lever godt med programkomiteens forslag.

– Jeg mener vi har funnet en fornuftig løsning. Det er godt balansert, det ivaretar både bruk og vern på en måte som faller inn i Aps tradisjon. Store deler av Nordland 6 var konsekvensutredet for over tjue år siden. De er ikke åpnet, så en konsekvensutredning er et forsøk på finne ut om det er mulig og ønskelig, sier Skjæran til NRK.