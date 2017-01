LoVe Petro skuffet over Ap

Interesseorganisasjonen LoVe Petro, som representerer 150 bedrifter i Lofoten og Vesterålen, er misfornøyd med forslaget fra programkomiteen i Arbeiderpartiet om kun å konsekvensutrede Nordland 6.

Direktør og hadselværing Ørjan Robertsen, sier i en pressemelding til VOL at man kan se langt etter lokale ringvirkninger med Aps forslag.

– Den foreslåtte løsningen vil verken skape arbeidsplasser eller bidra til investeringer i ny infrastruktur i Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Robertsen i pressemeldingen.

Skulle helst sett et annet vedtak fra sitt eget parti Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik gir ikke opp kampen om å få konsekvensutredet havområdene utenfor Vesterålen, til tross for hennes eget parti midlertidig har satt ned foten.

Nei til å utforske muligheter

Han mener hele området må konsekvensutredes for å få svar på om en sameksisens mellom ulike næringer er mulig.

– Arbeiderpartiet sier det handler om å utnytte olje- og gassressurser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Men det jo nettopp dette en konsekvensutredning også skal gi svar på. Vi mener at disse næringene kan forsterke hverandre om de forvaltes på riktig måte. Det har vi eksempler på i andre områder. Ved å si nei til konsekvensutredning sier man også nei til å utforske mulige løsninger, sier Robertsen.

– Hva slags kunnskap er det vi mangler? – Torsken det norske arvesølvet som vi må "schjøtte" på beste vis, skriver leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, i et innlegg på VOL. Han mener en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke vil gi et annet svar enn det som allerede ligger i de mer enn 90 rapportene som allerede er utarbeidet. – Er det noen som ikke liker den kunnskapet vi allerede har? spør han.

Kunnskap nok

Arbeiderpartiets programkomité har i sitt forslag til vedtak foran vårens landsmøte sagt at Nordland 7 og Troms 2 ikke skal konsekvensutredes før forvaltningsplanen for området er revidert. Det mener Robertsen er ren trenering.

Ap i nord kan leve med LoVeSe-kompromisset Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Fylkeslederne i Finnmark og Troms Ap omfavner ikke kompromissforslaget om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men kan leve med det.

– Det er ingen grunn til å tro at det vil komme frem ny kunnskap om disse havområdene. Vi har kunnskap nok, ikke mindre enn 90 fagrapporter. Nå må vi ta et steg videre og få på plass en konsekvensutredning for hele dette området, sier Robertsen i pressemeldingen.