Håper å vinne sitt første cupgull

- Jeg håper at det går bedre enn i fjor. Da kjente jeg på presset, selv om vi var underdogs. Jeg var så nervøs at det gikk litt utover prestasjonene mine på banen. Da visste jeg ikke hva jeg gikk til. Det gjør jeg nå, sier Jægtnes Bech.

Sortlandsjenta og resten av lagvenninnene på Oslo Volley har trent mye taktikk den siste uka, for å forberede seg på spillemønsteret til Randaberg.

- Vi har få skader blant spillerne, så vi stiller med optimalt lag til finalen, sier 20-åringen.

- Er revansjesugne

Men Oslo Volley får det ikke lett, ifølge Lisbeth Woie på Randaberg.

- Alle lag i eliteserien ønsker å slå oss, og særlig Oslo Volley. Vi slo dem i cupfinalen i fjor og senest i serien i høst. De er nok veldig revansjesugne, tror hun.

I likhet med Oslo Volley har også Randaberg trent mye taktikk siste uka, for å være best mulig forberedt til kampen.

- Jeg kan selvsagt ikke røpe hva taktikken innebærer. Men kampplanen er å følge den, og gjør vi det, tror jeg vi vinner kampen, sier hun.

- Har godt servepress

Selv om Woie har respekt for motstanderen, frykter hun dem ikke.

- Vi føler at vi kjenner dem veldig godt. Jeg frykter Førde mer, som vi slo i semifinalen. Oslo volley kjenner vi veldig godt etter at vi har møtt dem i mange kamper de siste årene, sier Woie.

- Men Oslo volley har et veldig godt servepress, sier hun.

At det kan være så mye som seks vesterålsspillere på banen i kampen, om alle spiller samtidig, er ikke noe hun tenker så mye på.

- Media er nok mer opptatt av det enn oss. Hvor motstanderne kommer er ikke noe vi bryr oss veldig mye om, slår Lisbeth Woie fast.

-Vil utnytte styrken

Landslagssjef for Norges kvinnelandslag, Odd Ekerhovd, tror at cupfinalen mellom Randaberg og Oslo Volley blir en jevn kamp.

- Lagene kjenner hverandre godt både individuelt og som lag. Oslo vil nok prøve å utnytte sin styrke i serve for å unngå at Randaberg får brukt hele angrepsrepertoaret sitt, spesielt i midten. Samtidig vil nok Randaberg være obs på dette og gjøre det de kan for å bruke midtspillerne sine mest mulig. Mye av poengansvaret vil nok ligge på vesterålsjentene Benum Andersen og Hansen, utdyper han.

Øksil vs Sortland

Ekerhovd synes det er et interessant poeng at seks av spillerne i klubben har sistt opphav i to vesterålsklubber.

- Øksil mot Sortland vil være en interessant kamp i kampen som vil garantere høy temperatur og lange ballvekslinger som ingen vil tape, understreker Ekerhovd.

I tillegg til Jægtnes Bech og Lisbeth Woie, har Oslo volley og Randaberg to spillere hver fra Vesterålen. Disse er Silje Jægtnes Bech og øksnesjenta Amalie Jansdatter i Oslo volley, og Henriette Benum Andersen og Charlotte Renee Hansen, som begge er fra Øksnes, på Randaberg.