- Nye milliardhelikoptre er en skandale

– Dette er en politisk skandale. Atter er en gang hører vi om svikt på viktige områder hvor helikoptrene skal gjøre en jobb. Det er totalt uholdbart.

Det norske Forsvaret bestilte 14 NH-90 helikoptre i 2008, hvor av seks til de nye fregattene til Sjøforsvaret og åtte som skulle erstatte Kystvaktas gamle Lynx-helikoptre.

- Sluppet for lett unna

Alle skulle være på plass i løpet av 2008, men ni år senere har helikoptrene fortsatt ikke blitt tatt i bruk. Ifølge Ellingsen kunne problemet vært unngått og mener blant annet at leverandørene har sluppet for lett unna og mener at en privat bedrift som for eksempel Statoil, aldri ville godtatt en tilsvarende situasjon.

Det er NHIndustries som produserer de mye omtale NH-90-helikoptrene, et konsortium der Nato-landene Tyskland, Frankrike, Italia og Spania har eierinteresser. Flere andre nasjoner har blitt kraftig irritert over alle problemene som helikoptrene har ført med seg. Danskene, for eksempel, gikk lei og satser i stedet på en amerikansk helikoptertype.

Riksrevisjonen

Det norske Forsvaret har foreløpig mottatt seks helikoptre, som er en midlertidig versjon. Forsvaret jobber for å løse utfordringene og har som mål at helikoptrene skal vær klar for tjeneste i løpet av neste år.

I en e-post til NRK skriver Forsvarsdepartementet at de sammen med Forsvarsmateriell samarbeider for å forbedre vedlikeholdskapasiteten.

Ellingsen mener dette ikke er godt nok og håper at Riksrevisjonen går saken nærmere i sømmene.

– Her ligger det mye rart begravd som vi trenger å få fram i dagslys, sier han til NRK Nordland.