Vesterålen får beholde tre lensmannskontor

Da politimesteren i Nordland la frem en innstilling senhøstes om at Øksnes likevel får beholde lensmannskontoret sitt i forbindelse med den nye politireformen, var ikke det noen garanti for at det ble endelig vedtatt.

Fredag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård hvilke tjenesteder som består og skal legges ned, og der var Øksnes i første kategori.

- Veldig viktig

Ordfører Karianne Bråthen var både glad og lettet etter at nyheten ble endelig bekreftet.

- Det var ingen selvfølge og vi er veldig glade for at vi får beholdet kontoret. Det har mye å si for Øksnes at vi har tilgang på de ressursene som politiet har, sier ordfører Karianne Bråthen til VOL.

Hun forteller at hun hadde håpet, men var slett ikke sikker på at Øksnes-kontoret fikk bestå.

- Jeg fikk vite om dette først i forbindelse med pressekonferansen, sier hun.

Kuttet 126 tjenestesteder

Politimestrene foreslo i utgangspunktet å legge ned 130 av dagens lensmannskontorer. Men i dag ble den endelige kuttlista presentert. I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv. Lista ser du nederst i saken

- Skal bli mer synlige

På pressekonferansen uttalte Humlegård at vurderingene som er tatt i forbindelse med hvilke kontorer som skal bestå og hvilke som skal legges ned, har de tatt hensyn til faktorer som kjøreavstand, utrykningstid og spesielle forhold i de ulike distriktene.

- Ambisjonen landet rundt er å leere bedre og likere polititjenester, sa han på pressekonferansen.

Politidirektoratet har vedtatt å legge ned 126 av dagens lensmannskontorer og politistasjoner, samt å opprette sju nye tjenestesteder. Disse tjenestestedene legges ned (nye tjenestesteder nederst):

Finnmark:

Nesseby lensmannskontor

Troms:

Kvæfjord lensmannskontor

Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannskontor

Salangen lensmannskontor

Nordland

Hadsel lensmannskontor

Bø lensmannskontor

Lødingen lensmannskontor

Ballangen lensmannskontor

Saltdal og Beiarn lensmannskontor

Steigen lensmannskontor

Gildeskål lensmannskontor

Rødøy lensmannskontor

Hemnes lensmannskontor

Sømna lensmannskontor

Trøndelag:

Bindal lensmannskontor

Leka lensmannskontor

Overhalla lensmannskontor

Namdalseid lensmannskontor

Flatanger lensmannskontor

Osen lensmannskontor

Leksvik og Inderøy lensmannskontor

Snåsa lensmannskontor

Verran lensmannskontor

Frosta lensmannskontor

Meråker lensmannskontor

Malvik lensmannskontor

Klæbu lensmannskontor

Melhus lensmannskontor

Holtålen lensmannskontor

Rennebu lensmannskontor

Skaun lensmannskontor

Meldal lensmannskontor

Frøya lensmannskontor

Møre og Romsdal:

Halsa lensmannskontor

Nesset lensmannskontor

Averøy lensmannskontor

Gjemmes og Eide lensmannskontor

Aukra lensmannskontor

Ørskog lensmannskontor

Stranda og Norddal lensmannskontor

Giske lensmannskontor

Sula lensmannskontor

Vest:

Selje lensmannskontor

Hyllestad lensmannskontor

Jølster lensmannskontor

Gaular lensmannskontor

Askvoll lensmannskontor

Balestrand lensmannskontor

Årdal lensmannskontor

Luster lensmannskontor

Aurland lensmannskontor

Gulen lensmannskontor

Solund lensmannskontor

Austrheim lensmannskontor

Samnanger lensmannskontor

Vaksdal lensmannskontor

Ulvik lensmannskontor

Ullensvang lensmannskontor

Jondal lensmannskontor

Sør-Vest:

Fitjar lensmannskontor

Sveio lensmannskontor

Tysvær lensmannskontor

Etne lensmannskontor

Hjelmeland lensmannskontor

Klepp lensmannskontor

Hå lensmannskontor

Gjesdal lensmannskontor

Bjerkreim lensmannskontor

Agder:

Kvinesdal lensmannskontor

Lyngdal lensmannskontor

Lindesnes lensmannskontor

Åseral lensmannskontor

Marnardal og Audnedal lensmannskontor

Hægebostad lensmannskontor

Vågsbygd politistasjon

Randesund politistasjon

Birkenes lensmannskontor

Bygland lensmannskontor

Froland lensmannskontor

Gjerstad lensmannskontor

Vegårshei lensmannskontor

Innlandet:

Gausdal lensmannskontor

Øyer lensmannskontor

Skjåk lensmannskontor

Vågå lensmannskontor

Sør-Aurdal lensmannskontor

Etnedal lensmannskontor

Vestre Slidre lensmannskontor

Øystre Slidre lensmannskontor

Søndre Land lensmannskontor

Vestre Toten lensmannskontor

Østre Toten lensmannskontor

Nord-Odal lensmannskontor

Sør-Odal lensmannskontor

Eidskog lensmannskontor

Engerdal lensmannskontor

Tolga og Os lensmannskontor

Alvdal og Folldal lensmannskontor

Rendalen lensmannskontor

Løten lensmannskontor

Sør-Øst

Sande lensmannskontor

Re lensmannskontor

Siljan lensmannskontor

Tokke lensmannskontor

Fyresdal lensmannskontor

Hjartdal lensmannskontor

Svelvik lensmannskontor

Flesberg lensmannskontor

Rollag lensmannskontor

Jevnaker lensmannskontor

Sigdal lensmannskontor

Krødsherad lensmannskontor

Ål lensmannskontor

Flå lensmannskontor

Øst

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor

Fet og Rælingen lensmannskontor

Sørum lensmannskontor

Marker og Rømskog lensmannskontor

Råde lensmannskontor

Hvaler lensmannskontor

Rakkestad lensmannskontor

Aremark lensmannskontor

Nye tjenestesteder

Evenes lensmannskontor (Nordland)

Røst lensmannskontor (Nordland)

Trondheim lufthavn lensmannskontor (Trøndelag)

Bergen lufthavn politistasjon (Vest)

Stavanger lufthavn politistasjon (Sør-Vest)

Byremo lensmannskontor (Agder)

Magnormoen lensmannskontor (Innlandet)