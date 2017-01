Øker kapasiteten på dekkhotell

Alf Eirik Bratland, leder på Circle K, sier at de ikke vil gjøre store endringer etter at Toyota la ned.

– Vi har sjekket om det er mulig å etablere et verksted, men det er for liten plass til det i lokalene vi har i dag. Så da må det bygges ut, og det vil ikke bli satset på.

Mellom 100 og 120

I dag tilbyr stasjonen enklere tjenester som dekkskifte og skifting av lyspærer og batteri.

– Jeg synes at det er trist at Toyota legger ned. Stokmarknes trenger et autorisert bilverksted.

– Tror du dere vil merke at Toyota er flyttet?

– Ja, særlig rundt dekkskiftesesongen.

Allerede i fjor tok Circle K over kunder som har brukt Toyota som dekkhotell.

– Vi kommer nok til å utvide dekkhotellet til våren.

Idag leier de ut plass til mellom 70 og 80 sett, mens de vil satse på å ha plass til mellom 100 og 120 sett. Etter at Toyota la ned, er Mekonomen eneste autoriserte verksted i Hadsel kommune. Daglig leder Kiwa Edvardsen forventer økt trykk.

Ekstra leiebil

– Det er synd at de flytter arbeidsplasser ut av kommunene. Skal vi være en kommune i vekst, må vi holde på arbeidsplassene vi har, sier daglig leder på Mekonomen på Melbu, Kiwa Edvardsen.

Mekonomen har en mekaniker en lærling og Edvardsen på verkstedet.

Verkstedet tar det meste av reparasjoner, EU-kontroll og så videre, men ikke karosseri og lakkering.

Nå som Toyota Stokmarknes er lagt ned er Mekonomen eneste autoriserte verkstedet i kommunen. I den anledning har Mekonomen investert i en bil som kunder kan få leie mens bilen står på verksted.

– Det er behov for et verksted på Stokmarknes. Her på Melbu har vi kundegrunnlag til å ha et verksted, så jeg skjønner ikke hvorfor Toyota valgte å legge ned på Stokmarknes.

Bygger ikke ut

Edvardsen har hørt kunder som sier at de ikke vil til Sortland for å få bilhjelp.

– Jeg har merket at folk er ganske flinke til å legge igjen penger lokalt når de kan. Vi må bruke tilbudene eller så forsvinner de.

– Har dere merket større etterspørsel etter at Toyota la ned?

– Vi er kun i første uka nå, så det er vanskelig å si. Januar er tillegg en stille måned.

–Vi håper på ei økning her hos oss. Samtidig så vil vi ikke at det skal bli lange ventelister.

Slik verkstedet er i dag så har de ikke plass til flere ansatte. Det er to arbeidsstasjoner med løftebukk.

– Vi avventer situasjonen og ser hvordan ting utarter. Vi har gjort om verkstedet og gjort det mer strømlinjeformet. Da er det lettere for å økt virksomhet, og vi satser på å ta unna det meste.

Når folk skal legge om til vinterdekk er det ofte mange som kommer i siste liten.

– Og da er det full rulle. Vi vil sikkert merke at det er flere som kontakter oss i år, og det skal gå bra.