Fikk skjært ut deler av kunsten

Tre dager før man begynte å rive Rødskolen på Melbu, fikk Bjørn Hansen skåret ut deler av veggkunsten laget av Harald Peterssen.

– Tanken var at det skulle være mulig å se så mye som mulig av den orginale kunsten og sørge for at den bli tatt vare på i ettertid.

Veldig tunge

Hansen har fått seks deler av kunsten utskåret. De veier mellom 100 og 200 kilo hver.

Dette kostet han rundt 30.000 kroner.

–Det var med knappest mulig margin at vi klarte å få dette til før rivingen startet. Vi måtte fremskaffe dokumentasjon før vi fikk tillatelse.

Hadsel bygg og vedlikehold har skåret ut bitene.

– Jeg kommer trolig til å montere kunsten opp på Hokland der har huset mitt. Både på terrasen og inne. Så får tiden vise om andre også kan få glede av den, sier Hansen.

Utstilling i stua

Tanken er å lage en fotomontasje om kunsteren inne i stua. Hansen har også kjøpt andre malerier av Peterssen.

– Jeg vil lage en utstilling om kunsten som ble borte. Tanken er at den skal bli en del av han med orginale biter som inngår i noe større.

For å få dette til må ytterligere kutting av bitene utføres, og om dette går vites ikke. En av bitene er av ei hånd som holder en pensel, ender som svømmer, hodet, signaturen, en høyrefot og en venstrefot.

– Dette var en sjanse for å ta vare på deler av kunsten, istedefor at den skulle bli borte for alltid.