Pen søndag i Vesterålen

Ifølge yr.no blir det noen få minusgrader og mulighet for sol i Vesterålen. Kaldest skal det bli i Hadsel, med - 6 grader.

13. januar var for øvrig første dag det var mulig å se sola på Andenes etter mørketiden.

Meteorologenes varsel for Nordland søndag er som følger: Sør for Bodø ventes vestlig sterk kuling utsatte steder. Snøbyger. Nord for Bodø ventes østlig periodevis stiv kuling som i løpet av formiddagen dreier til nordlig periodevis liten kuling. Fra søndag ettermiddag nordaustlig liten kuling utsatte steder i hele Nordland, til kvelden blir det skiftende bris. Avtagende bygeaktivitet.

For Troms er varselet: Østlig frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen for det meste skiftende bris. Delvis skyet. For det meste oppholdsvær. Søndag kveld nordvestlig liten kuling på kysten. Sluddbyger på kysten.