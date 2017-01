Ruller ut kunstgresset

Prosjektleder Anders Nymo i entreprenørfirmaet Hugaas mer enn antyder at flerbrukshallen kan åpne for bruk tidlig i februar.

- Noe forsinket

Firmaet har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og er blitt blant de markedsledende i landet på idrettshaller.

- Det er ikke bare det vi driver med, men dette er avgjort blitt veldig viktig for oss, sier prosjektlederen til VA.

- Noe forsinket er vi, dessverre, men vi brukbart fornøyd med progresjonen, sier Nymo.

Han skjønner veldig godt at de idrettsglade hadselværingene nå begynner å bli utålmodige.

- Jeg håper like fullt at jeg får lov til å gå på butikken, smiler han.

Det siste estimatet fra prosjektlederen for når de første fotballungene kan slippe til på kunstgresset er i uke fire. Den uka begynner mandag 23. januar.

Billigere å bygge

- Garderobene er ferdig ut i februar en gang, og det betyr at vi i løpet av den måneden bør kunne ta Kristian Eilertsen (styreleder for hallene i Hadsel, red.anm.) i handa og gratulere med ny hall, sier Anders Nymo.

Hugaas er det samme firmaet som satte opp hallen på Andenes. Hallene skiller seg ved at det er en klatrehall i Hadsel, og ved at man på Andenes bygde egen garderobe, kiosk og servicedel.

Anders Nymo er ikke gammel nok til å ha vært med på hallbygging for flere tiår siden, men han opplyser at det er kommet til noen løsninger som gjør det både billigere og bedre å bygge idrettshaller, og som gjør at det for eksempel i lille Hadsel er blitt mulig å reise en hall som dette.

- Et eksempel er disse «sandwichpanelene», som før ikke var godkjent til formålet, men som nå er testet og godkjent.

Panelene består av en isolasjonskjerne mellom plater i eksempelvis galvanisert lakkert stål eller syrefast rustfritt stål. Konstruksjonsteknikkene er også noe endret.

- Det kostet for noen år siden dobbelt så mye å bygge en slik hall som det gjør i dag. Vi har presset prisene med nye ideer, sier Anders Nymo.

Hugaas entreprenør begynte å bygge idrettshaller for fem år siden, og har i samme tidsperiode økt sin omsetning fra under 80 mill per år til å begynne å nærme seg 300 millioner. Selskapet holder til på Støren i Sør-Trøndelag.