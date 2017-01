Mulig ekstremvær treffer Vesterålen onsdag kveld

Les også: - Sjelden vi ser et så hissig værsystem

- Det er forsatt stor usikkerhet i ventet vindstyrke og hvor vinden blir sterkest. Onsdag kveld vil den sterkeste vinden i området sannsynligvis ligge mellom nordvestlig full storm og orkan på kysten. I tillegg ventes sterke vindkast inn over land, sannsynligvis på 30-40 m/s, muligens opp i 45 m/s. Vinden minker natt til torsdag. Dette melder Meteorologisk institutt tirsdag.

Kortvarig

Lavtrykket er fortsatt under utvikling befinner seg tirsdag formiddag sør for Grønland. Ifølge Met.no vil lavtrykket intensiveres mens det beveger seg nordover i Nord-Atlanteren. Onsdag ettermiddag eller kveld vil lavtrykket treffe Nord-Norge.

- Det er fortsatt stor usikkerhet i hvordan lavtrykket utvilker seg og hvor sterk vinden blir. Hele Nord-Norge fra Salten og nordover er utsatt, men mest sannsynlig vil den sterkeste vinden ramme strekningen Lofoten til Nordkapp onsdag kveld, først i sør. I løpet av natt til torsdag vil lavtrykket bevege seg gjennom Finnmark. Hendelsen ventes å være over i løpet av torsdag morgen eller formiddag, melder Met.no.

- Sjeldent

Da VOL snakket med Bård Fjukstad som er Værvarslingsdirektør ved Meteorologisk institutt på mandag, sa han at han sjeldent har sett et uvær av denne typen.

- Det er veldig sjelden vi ser en så hissig ting som dette i våre modeller og prognoser – det er absolutt uvanlig. Ekstremvarsler sender vi ikke ut så mange av, sier han.

- Ta forholdsregler

Fjukstad oppfordrer nå folk til å ta forholdsregler.

- Hellet er jo at dette uværet treffer på onsdag kveld og natt til torsdag. Det fører til at folk ikke trenger å ferdes ute. Oppfordringen må være at folk ikke ferdes ute om de ikke absolutt er nødt. Det å ta inn løse gjenstander og sikre søppelboksen for eksempel, er også noe som kan være lurte i forkant av uværet.

Fjukstad oppfordrer også folk til å være forberedt på strømbrudd.

- Slike uvær kan føre til strømbrudd over lengere perioder. Folk bør derfor ha tatt sine forholdsregler og være forberedt på dette.

Torsdag morgen skal uværet ha passert.

- Det er et veldig kort og intenst uvær. Så i løpet av natt til torsdag, vil det være over.

Overvåkes

Værsituasjonen ses på som så alvorlig at den nå overvåkes.

På Met.no beskrives en slik situasjon på følgende måte:

«Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.»