Nærmer seg ilandføring av fergekortet

Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund på Søvik ferjeleie Geir Johnsen

De fire ferjesambandene får nytt billetteringssystem som leser det nasjonale ferjekortet.



Et kort på alle ferjene

- Snart kan man bruke ett og samme ferjekort på alle ferjesamband i hele Nordland. Med disse fire på plass, gjenstår kun tre samband, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).



De fire nye ferjesambandene:

• Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy

• Sandnessjøen-Dønna-Løkta

• Stokkvågen-Træna

• Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund



Boreal AS arbeider med å få de tre siste ferjesambandene med i ordningen, og selskapet regner med at de kommer med i midten av februar. Sambandene som gjenstår er Mosjøen-Hundhåla-Dagsvik, Nesna-Nesnaøyene og Digermulen – Finnvik.



Bra for yrkessjåførene

- Det er cirka et år siden vi starta jobben med å få på plass nytt billetteringssystem. 23. januar er 18 av 21 fylkessamband i Nordland på plass, og i februar er det fulltallig. I tillegg har Statens vegvesen allerede fått sine rikssamband med i nasjonalt ferjekortordning, sier han.



- Dette er spesielt godt nytt for yrkessjåførene, som nå slipper å bruke flere kort når de kjører i fylket, noe som har vært tilfelle frem til nå, avslutter Nordlund.



Gamle ferjekort

Samtidig som ferjene får nye billettmaskiner vil dagens ferjekort ikke fungere på disse sambandene. Gammelt ferjekort håndteres av rederiet, gå til boral.no, tts.no eller thn.no for mer info.