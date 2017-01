Natur og Ungdom: - Åpner for mer klimagassutslipp

29 selskaper får tillatelse til oljeutvinning Sandefjord (NTB): Olje- og energidepartementet sender tirsdag ut tilbud til 29 selskaper om andeler i 56 oljeutvinningstillatelser på norsk sokkel.

I dag delte regjeringen ut 56 nye letetillatelser i TFO 2016 - den årlige utlysningen av oljeblokker på norsk sokkel i områder ansett som modne.

- Eksport av norsk olje og gass fører hvert år til utslipp av om lag 500 millioner tonn CO2, det er ti ganger så mye som alle Norges innenlands utslipp. Natur og Ungdom reagerer på at regjeringen taler med to tunger når det kommer til norsk olje- og klimapolitikk, heter det i ei pressemelding fra Natur og Ungdom.

- I det ene øyeblikk snakker Erna om at Norge skal kutte vår utslipp og stå fremst i kampen for en ren klode, og i det neste øyeblikk åpner hennes regjering nye områder for Norges uten tvil mest forurensende næring. Regjeringen politikk er klimafornektelse i praksis, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.

Grenser til Lofoten

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3). Blant annet er det gitt seks utvinningstillatelser på grensen til Lofoten i sør. Natur og Ungdom mener TFO-ordningen ikke ivaretar miliøhensyn.

- TFO-ordningen undergraver systemet med en kunnskapsbasert forvaltning av havområdene våre og ignorer miljøfaglige råd. Med denne tildelingen sniker Terje Søviknes oljeindustrien inn bakdøra i stadig mer sårbare områder, uten at dette får en grundig behandling. Nye oljefelt så nærme havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er en trussel mot et av verdens mest sårbare og viktige naturområder og fornybare fiskeriressurser, sier Skjoldvær.