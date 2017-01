Strålende kritikker for Tungeskjærerne

Øksnesværing Solveig Melkeraaen hadde mandag premiere på sin dokumentarfilm Tungeskjærerne under åpningsdagen på Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF).

I filmen tar Melkeraaen publikum med til Øksnes for å vise fram en stolt tradisjon, som hun også selv har vært en del av, nemlig torsketungeskjæring. I hovedrollene finner vi Melkeraaens tantebarn Ylva fra Oslo, som reiser til Øksnes for å lære seg kunsten. Der får god opplæring fra myregutta Tobias og Matteus.

Feel good-perle

Tungeskjærerne var åpningsfilm under TIFF mandag, og de aller første anmeldelsene er nå å finne i Tromsø-pressen. De er svært begeistret etter å ha sett filmen. Nordlys' anmelder Jørn Normann Pedersen kaller filmen en feel good-perle av de sjeldne.

– Tungeskjærerne er langt mer enn bare et miljøportrett, eller en dokumentar om «eksotiske», nordnorske skikker og tradisjon i en tid der barn knapt får holde i en lommekniv. Det er også en rørende, sjarmerende og fin fortelling om vennskap, ansvarliggjøring og mestring, skriver Normann Pedersen.

– Kul blåsar

I avisa Tromsø triller Egon Holstad terningkast fire, med en oppfordring om at filmen bør vises på skoler landet over.

– Tungeskjærerne er en veldig fin film om vennskapet mellom to sjarmerende unger, og viser samtidig den uvurderlige betydningen tungeskjæring har og har hatt, godt understreket av masse gamle stillfoto fra gamle dager, skriver Holstad som ikke legger skjul på at han lar seg sjarmere av myregutten Tobias Evensen.

– Tobias er en helt bedårende og kul liten blåsar fra Myre, og er den som leverer de beste linjene i filmen, som da han helt i begynnelsen løfter kniven mot kameraet og full av troverdighet småroper «Fesk lukte ikkje møkk, det lukte pænga». Vil anta det var flere som smeltet da. Dere var i så fall ikke alene, skriver Holstad.

Seier for dokumentarsjangeren

Skribent og blogger Helge M. Markusson sier filmen til Melkeraaen er den fineste han noen gang har sett om barn, om kystfisket og Nord-Norge.

– Jeg gikk med lette skritt ut av kinosalen i morges. For en åpningsfilm, for en seier for dokumentarsjangeren, for Nord-Norge, for TIFF som har valgt klokt og riktig, og ikke minst for barn! skriver Markusson.