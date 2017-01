Tidligere rådmann vil bli NAV-leder på Sortland

Mangeårig NAV-leder i Sortland, Svallaug Berg-Enoksen, har gått av med pensjon, og NAV er nå i full gang med å lete etter hennes erstatter. Da søknadsfristen gikk ut hadde 16 søkt på jobben, kun to av dem kvinner.

På søkerlista, som VOL har fått oversendt fra NAV, finner vi flere kjente navn, blant andre Just Hjalmar Johansen som nylig gikk av som rådmann i Øksnes, med 2,5 år igjen av åremålet. Som VOL har omtalt tidligere var kommunen og Johansen enige om å avslutte arbeidsforholdet. I avtalen som ble inngått mellom partene heter det at Johansen har permisjon med full lønn til sommeren 2018 og at han kan ta seg annet arbeid i dette tidsrommet.

Da Johansen ble ansatt som rådmann i 2013, kom han fra stillingen som NAV-leder i Øksnes.

På søkerlista er også assisterende rådmann i Hadsel, Espen Bjørnsund Gundersen fra Sortland, samt Bjørn Kleppestø, tidligere sjef for Flyktningetjenesten og Skatteetaten på Sortland - nå kontorsjef på NAV. Daglig leder for Auto 3000 på Sortland, Geir Bolsøy, er også blant søkerne.

Dette er søkerne:

1. Schönhage, Adriaan (52), prosjektleder fra Stavanger

2. Nicolaisen, Victor (47), salgsleder fra Gullesfjord

3. Utsola, Ove Martin (52), manager fra Tjelta

4. Gomez, Alberto Q. (40), New Products Introduction Engineer fra Brattvag

5. Kleppestø, Bjørn (44), avdelingsleder fra Sortland

6. Johansen, Just Hjalmar (60), tidligere rådmann fra Sortland

7. Brahmi, Tarik (38), psykiatrisk konsulent fra Gjøvik

8. Rasmussen, Laurits Thomas (35), skolebibliotekar fra Viborg, Danmark

9. Fuglevik, Tom-Erik (32), forsyningsoffiser fra Sortland

10. Skår, Thomas (26), sommervikar fra Vikanes

11. Verhage, Kees Jan (57), daglig leder fra Harstad

12. Slette, Espen Sjong (47), veileder fra Tromsø

13. Bolsøy, Geir, daglig leder fra Sortland

14. Rusten, Marit (55), konsulent/rådgiver fra Sortland

15. Gundersen, Espen Bjørnsund (43), assisterende rådmann fra Sortland

16. Næss, Helle (32), planlegger, seksjon for strategi og utredning