– Det haster med storflyplass

Avinor arrangerte onsdag formiddag et informasjonsmøte om flyplassituasjonen i Lofoten og Vesterålen på Sortland.

Neste sommer legger Avinor frem en analyse for området, sammen med en anbefaling om fremtidig flyplasstruktur.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen: - Flyplassene i Vesterålen må oppgraderes Reiselivssjefen mener det er nødvendig at AVINOR ser på Vesterålen når Gimsøya ikke lenger er aktuell som ny regional storflyplass.

Utgangspunktet for analysen er flyplassene Skagen, Svolvær og Leknes, samt en mulig storflyplass på Hadselsand. Dette kommer etter at Avinor før jul skrinla planene om en ny storflyplass på Gimsøya i Vågan.

Avinor med infomøte på Sortland onsdag: Ny storflyplass utredes Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år.

Konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander, la i møtet på Sortland onsdag frem fem alternativer - hvor to av dem innebærer ny storflyplass på Hadselsand. Disse vil også innebære nedlegging av Skagen. Ett alternativ er også at Leknes utvikles, og at Svolvær og/eller Skagen avvikles over tid.

Haster

NHO Nordland tar ikke stilling til hvilket alternativ de mener er det beste, men sier det for Lofoten sin del haster med å komme i gang med arbeidet.

– Etter at forslaget om storflyplass på Gimsøy ble forkastet, haster det nå å få på plass en 1600-meters rullebane. Potensialet for vekst i Lofoten er enormt. Forutsetningen er at gode transportløsninger kommer på plass, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland i en pressemelding.

Ordfører Eivind Holst i Vågan om mulig lokasjon for storflyplass: - Om tunnelen kommer er Hadselsand en god lokasjon Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst, er ikke altfor opptatt av hvor en eventuell ny storflyplass skal ligge. - Det viktige er at den er 2500 meter lang og kan ta ned jetfly, sier han. Samtidig mener han Hadselsand kan være en god lokasjon.

Rammer næringslivet

Han mener usikkerhet og ventetid rammer næringslivet.

– Lokalt næringsliv tar i dag regningen for at Avinors utredninger om fremtidig flyplasstilbud i Lofoten ikke er ferdig. Usikkerheten dette skaper, og unødvendig ventetid på utbygging av en større flyplass, hindrer flere nye investeringer og større vekst i næringslivet, sier Hjartøy.

Avinor: - Gimsøya ikke egnet for flyplass Avinor har konkludert med at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for flyplass i Lofoten.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold minner i pressemeldingen om at regjeringen gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) har konkludert med at Lofoten trenger en større flyplass.

– Lofoten trenger helt klart en 1600-meters rullebane på en av de eksisterende flyplassene. Kombinert med andre infrastrukturutbedringer vil det føre til vekst for reiselivet i Lofoten i vinterhalvåret, sier hun.

– Avinor må selv vurdere hvilken av flyplassene som egner seg for utbygging, men vi etterlyser fortgang, sier NHO Reiseliv-sjefen.