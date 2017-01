8000 kroner i bot etter slagsmål på utested

Dette kommer frem av en dom fra Vesterålen Tingrett.

Kvinnen var tiltalt for å ha havnet i et slagsmål på et utested på Sortland i 2015.

Retten idømte henne en bot på 8000 kroner, alternativt fengsel i 16 dager. I tillegg må hun betale saksomkostninger på 2000 kroner.

Det kommer ikke frem av sakspapirene om den dømte vil anke eller ikke.