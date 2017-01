DAB-trøbbel én uke etter slukking

Kun én uke etter at FM-nettet ble slukket i Nordland, førte fiberkabelbrudd til problemer med DAB-nettet i store deler av landet. VOL har også fått reaksjoner fra lesere i Vesterålen, som opplevde at DAB-radioen ble stille.

– Feilen gjelder kun små stasjoner som er fordelt rundt omkring i landet, bortsett fra Oslo og Akershus. Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, sier pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring til VG.

Like før midnatt opplyser hun imidlertid at feilen er rettet og at nettet er oppe igjen.

– P4s FM-nett var nede over hele landet i samme tidsperiode og av samme årsak, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder for Digitalradio Norge AS.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekreftet tidligere onsdag kveld at det var fiberbrudd i Oslo-området og et i Oppland.

– I Oppland går det utover bredbånd og mobil, mens det er problemer med DAB-nettet over hele landet, sa assisterende direktør Elisabeth Aarsæther til VG.