-Skal ha fått 361.785 for mye

Påtalemyndigheten mener at kvinnen urettmessig har fått 361.785 kroner fra NAV. Kvinnen skal - ifølge tiltalen – ha fått dette til ved å oppgi at hun skulle ha refusjon for et høyere grunnlag enn hva hun hadde krav på.

Det påståtte bedrageriet skal ha skjedd i to perioder i årene 2009 til 2011.

Hun er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

Vesterålen tingrett har satt av en dag til å behandle saken.