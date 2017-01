Da arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd møttes på Sortland fredag, ble veien videre for Vesterålen diskutert blant ordførerne. Bakgrunnen var forrige ukes fremlegg av rapporten Indeks Nordland, som rangerte Vesterålen aller sist av fylkets regioner innen utvikling.

– Mange piler går nedover, sa nestleder i regionrådet og Lødingen-ordfører Atle Andersen (Ap), da han gikk inn i tallene.

Vesterålen den regionen i Nordland med høyest lønnsomhet, men den regionen med nest svakest jobbskaping, middels befolkningsvekst, og den nest svakeste utviklingen i unge voksne.

Vesterålen rangeres sist i fylket Vesterålen tar jumboplassen når Indeks Nordland rangerer fylkets fem regioner i næringsmesterskapet – det til tross for at vi er den regionen med høyest lønnsomhet.

– Må stå sammen

– Skal vi gjøre noe for å sette fokus på dette? spurte Andersen.

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) sa at et sted å starte er å få Vesterålen til å stå sammen som én region i større grad enn det man gjør i dag.

– I Vesterålen er vi fragmenterte. Vi fremstår ikke som en samlet gjeng. Det gjør at vi ikke evner å vise frem Vesterålen i sin helhet, med alle de gode tilbudene vi har. Vi har fyrtårn på mange områder i regionen, men opplever at Vesterålen i mange sammenhenger ikke er nevnt. Vi har en jobb å gjøre, sa Bjørkmo.

Krangel

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) sa seg enig.

– Vi sitter ofte rundt dette bordet og er enige, men når vi forlater har vi en annen agenda og jobber for den enkelte kommune og ikke regionen som helhet, sa Solsvik og trakk frem to eksempler.

– Vi har brukt store ressurser på å lage en regional næringsplan. Den ligger i dag i skuffer rundt om i kommune, og blir ikke brukt, fordi vi ikke klarte å samle oss om en formulering om at Sortland skulle være vårt regionsenter. Vesterålen kompetanse er et annet eksempel, hvor de trakk seg ut fordi vi kranglet om vi skulle samarbeide mot Bodø eller Tromsø, sa Solsvik.

Trenger flere unge voksne

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) mener det må rettes et fokus mot å øke andelen unge voksne i Vesterålen.

– Vi mister ungdommen i en spesiell aldersgruppe. Kanskje kunne vi gått i bresjen for å få til et treff med denne gruppen, for eksempel med en ungdomskonferanse hvor vi utfordrer de på hva som skal til for at de skal slå seg ned i Vesterålen, sa Pedersen.

– Jeg er usikker på hvordan vi skal starte denne prosessen, men dette er en god start, konkluderte Solsvik.

Arbeidsutvalget ble enige om at Siv Aasvik og Atle Andersen skal jobbe videre med hvordan resultatene fra Indeks Nordland skal følges opp.