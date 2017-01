Mack kutter 30 årsverk

Dette ble kjent på allmøter for ansatte i Tromsø og Nordkjosbotn torsdag, skriver Nord24 , som siterer nettstedet itromsø.no.

– Vi ender opp med å kutte 30 årsverk, eller cirka 25 prosent, av de 124 årsverkene vi har i dag, sier administrerende direktør Harald Bredrup i Macks Ølbryggeri.

Han sier at det er den manglende Rema-avtalen som ligger bak, og at den fører til et inntektsbortfall på flere titalls millioner kroner.

– Det blir et stort inntektsbortfall uavhengig av om det blir en enighet med Rema om en begrenset avtale eller ei. Dialogen er ikke avsluttet, men det ligger uansett an til et så stort inntektsbortfall at vi på kort sikt ikke vil klare å kompensere for dette med nye inntekter. For å bevare vår handlefrihet og sikre at vi har skjebnen i egne hender, så må vi kutte kostnader så langt inn at det gjør vondt over alt. Men samtidig som vi skjærer, er vi avhengig av gradvis å øke inntektene på andre områder, sier Bredrup.

Kuttene skal fordeles med litt over halvparten på produksjon og lager – mens resten kommer i salg og administrasjon. (©NTB)