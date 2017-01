Det er kaldt, det er mørkt og du har nettopp småbulket med en annen bil. Da er det ikke vanskelig å forstå at ordene kan stokke seg for noen og enhver når skademeldingsskjemaene for bil A og bil B skal fylles ut. Dette melder IF i ei pressemelding.

- Ja, det hender ikke så rent sjelden at vi får inn meldinger som neppe ville fått ståkarakter på norsktentamen, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Ufrivillig morsomt

- Heldigvis har skadebehandlerne god fantasi og lang trening i å sette seg inn i ulike skadesituasjoner. Utfyllingen av skademeldingsskjemaene bærer ofte preg av situasjonen, og da blir det svært sjelden prosa som når opp til litteraturprisnivå, sier han.

Kalde fakta og nøktern beskrivelse er best og enklest, både for den som skal skrive og den som skal lese, understreker han.

Her er et knippe av ufrivillig morsomme skademeldinger If har fått:

«Jeg forlot mot Ford Coupé utenfor, og når jeg kom tilbake fant jeg til min store overraskelse en Ford Cabriolet.»

«Jeg mener at ingen av partene hadde skyld i uhellet, men hvis det ikke er tilfelle, er det motparten.»

«Fyren var overalt. Jeg måtte bråsvinge flere ganger før jeg traff ham.»

«Hans skyld. Han holdt altfor liten avstand til bilen bak.»

«Min passasjer er for øvrig medlem av Norges Fotballforbunds lovkomité...»

Flere tar bilder

De siste årene har If merket en økning i antallet bilder som legges ved skademeldingene. Grunnen er at praktisk talt alle har smarttelefon med kamera. 10-15 prosent av alle skademeldinger ved trafikkuhell blir i dag dokumentert med foto, går det fram av statistikk fra If.

- Ikke ta bilder av bulken, den ser verkstedet som takserer skaden. Ta heller bilder av skadesituasjonen og omgivelsene fra flere vinkler i stedet. Husk også skilting og oppmerking, sier Clementz.

Hver dag er det rundt tusen kjøretøyer som får bulker i trafikken her i landet, viser forsikringsstatistikk fra Finans Norge.