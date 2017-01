Nå kommer VOL pluss

Klokken 12.30 den 14. oktober i 1998 falt tastetrykket i NorNets lokaler på Haugen i Bø som satte Vesterålen Online på nett. Siden den gang, i snart 20 år, har nettavisa sørget for å holde vesterålinger over hele verden oppdatert på de siste nyhetene fra regionen.

Må bli abonnent

Det skal nettavisa selvsagt fortsette med, men leserne vil nå være nødt til å tegne abonnement for å få lest alle sakene på nettavisen.

– Stadig flere mediehus rundt omkring i verden ber nå kundene om å betale for innhold. Alle bedriftene gjør det fordi kvalitetsjournalistikk må finansieres. Så langt er det leserne av papiravisene som har finansiert alle dem som har lest nyheter gratis på nettet. Når VOL nå lanserer en pluss-modell blir papir- og nettavisene i vår region mer lik andre regioner, sier Geir Bjørn Nilsen.

Nilsen tok over som ansvarlig redaktør for Andøyposten, SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis og VOL 1. januar i år.

Satser på journalistikken

Han understreker at det samtidig skjer en satsing. VOL har satt av journalistiske krefter som skal arbeide dedikert mot Andøy, Sortland, Hadsel, Bø og Øksnes.

– Leserne vil se et mer pågående VOL gjennom pluss-satsingen, sier Nilsen.

– Du er ikke redd for at konkurrerende aviser som Bladet Vesterålen skal fortsette å holde sitt nettsted åpen for dem som ikke betaler?

– Det kan jeg ikke gjøre noe med. Polaris Media har nær 20 medarbeidere ansatt i sine fire bedrifter i Vesterålen. Det vil være uansvarlig av oss ikke å be nettleserne om å bidra til den kvalitetsjournalistikken som trafikktallene våre viser at leserne åpenbart setter pris på. VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv, de store distrikts-avisene og hele Amedia-konsernet inviterer leserne til å bidra til å holde lokalsamfunnene med en kritisk presse. Jeg tror vesterålingene skjønner dette. Tida er overmoden for å gjøre endringer, sier Nilsen.