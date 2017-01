- Dette er helt klart ulovlig

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for folk som føler seg krenket på nett, og kan hjelpe med informasjon om hvordan man kan få fjernet informasjon fra nettet.

Basert i USA

De har fått noen, men ikke mange, henvendelser om Discord.

- Det er litt vrient, for den har nettopp dukket opp, sier Tessem til VOL.

Les også: «Kristin» ble publisert på Discord uten samtykke

Han forteller at Discord har tilholdssted i USA, men opererer også i Norge, i og med at man kan laste ned appen via AppStore her, og må derfor også underlegges norsk lov.

- Det som gjøres her er helt klart ulovlig, men vi har sett at appen vil beskytte anonymiteten til brukeren, forklarer han.

Politiet: - Poenget er: ikke send slike bilder om du ikke vil at det skal komme ut

Rettspraksis

Slettmeg.no er i dialog med de som står bak.

- Vi må forklare dem situasjonen. Norge er et lite land, og de må skjønne hvordan situasjonen er her, og hvordan lovverket fungerer, sier Tessem.

Han understreker at det er viktig for dem som er rammet å vite at det finnes en rettspraksis på nettopp slike ting, her i Norge.

- De som deler slike bilder skal vite at det er ulovlig, og de skal på ingen måte føle seg trygge, sier Tessem.

- Ungdommene sier ifra

Han mener at norske ungdommer har blitt flinkere til å varsle, hvis de oppdager at bilder av venner eller kjente er delt på slike nettsider.

Skolene: - Vi jobber forebyggende med nettvett

- Da får de mulighet til å gjøre noe med det. Mens man før oftere lot slike ting passere, skjønner norske ungdommer i dag viktigheten av å si ifra, sier Tessem.

Denne typen aktivitet er ikke ny, men plattformen er ny.

- Det kommer nye ting hele tiden, og det som er problematisk med det, er veien man må gå for å få fjernet bildene.

Han tror ikke at ungdommene forstår alvorlighetsgraden og konsekvensene av å dele slike bilder.

- Det er ikke bare moro. Jeg er redd for at de ikke skjønner hva de holder på med. Dette er så inngripende i livene til dem som blir utsatt for det, sier Tessem.