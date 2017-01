Seks reddet fra brønnbåten Fisktrans

Hovedredninssentralen kom klokken 06:39 med en melding på Twitter om at en brønnbåt var i havsnød ved Steigen. Et fartøy fra kystvakta, Redningsskøyta Skuld og flere andre båter, inkludert en båt fra Forsvaret, er på stedet for å bistå.

Oppdatert 07:19: Samtlige av mannskap på seks er reddet. RS Skuld vil nå gjøre en vurdering om fartøyet kan reddes.

Det var brønnbåten Fisktrans, som benyttes til transport av levende fisk, som kom i havsnød onsdag morgen

Klokken 7.04 meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge at de første ble evakuert Kort tid etter ble det opplyst at fire av de seks var om bord i helikopteret.

Det er dårlig vær i området onsdag morgen.

Et Sea King redningshelikopter, redningsskøyta Skuld og en båt fra Forsvaret er på stedet. Redningsskøyta Det Norske Veritas og flere kystvaktfartøy er på vei.

Hovedredningssentralen sier til NTB at de ikke har anledning til å snakke med pressen. De opplyser at det vil bli innkalt egne kommunikasjonsfolk som skal ta seg av kontakten med pressen.