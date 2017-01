- Vi jobber forebyggende med nettvett på skolen

På Sortland videregående skole må alle førsteklassinger gjennom et kurs i nettvett.

- Der får de refleksjoner rundt hvordan man bruker nettet, hva som er mobbing på nett, og så videre, sier rektor Lødemel.

Dette kurset kjøres hvert år, nettopp for å forebygge slike ting.

Skolereglement

I tillegg har reglementet ved skolen en del regler om bruk av internett og sosiale medier.

- Det omhandler det som foregår i skoletida, men også andre ting som har med skolesituasjonen å gjøre, sier Lødemel.

Da han i forrige uke fikk en bekymringsmelding fra noen elever, diskuterte han situasjonen med elevene og med helsesøster.

- Frykten for at dette skal spre seg, er til stede. Kanskje har det spredt seg ytterligere siden i forrige uke. Vi tok uansett kontakt med politiet, for å høre om de har noe verktøy for å stoppe denne spredninga, sier Lødemel.

- Helsetjenesten er tilgjengelig

Lødemel understreker at helsesøster og rådgivertjenesten ved skolen er tilgjengelig om det er noen som føler seg trakassert.

- Det er viktig at de søker hjelp, og det kan skolen hjelpe med. Sosiale medier brukes dessverre både til trakassering og mobbing på nett. Det er en del av det vi spør om i Elevundersøkelsen, som ble gjennomført før jul. Heldivis er det få elever hos oss som svarer at de har opplevd å bli mobbet eller trakassert på nett, sier han.

Tar grep

Ved Hadsel videregående kjenner de ikke til at dette er noe som har bredt om seg i elevmiljøet, men rektor Inge Holm ved skolen er enig med sin kollega på Sortland:

- Dette er noe vi tar på kjempealvor, så vi er selvfølgelig glade for at dere spør oss. Vi har tatt noen grep i dag, ved å varsle de som er til stede, samt å snakke med elevrådsleder. Vi følger med, sier rektor Inge Holm.

- Det er kjempetrist og alvorlig dersom dette florerer. I tillegg er det selvsagt kriminelt og straffbart, legger han til.