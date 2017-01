Nordland unntatt Vesterålen har fått OBS-varsel for store nedbørsmengder torsdag.

– I natt og i morgentimene blir det bris og stort sett opphold. Sent om ettermiddagen kommer det inn et nytt lavtrykk fra Island. Da blir det vestlig stiv kuling og det vil regne godt, selv om det ikke blir så store mengder som det ventes å komme lengre sør, får VOL opplyst hos Værvarslinga for Nord-Norge.

– Fredagen blir det greit vær igjen, og det blir fortsatt mildt fremover, legges det til.

Tekstvarsel

Nordland torsdag: Sørvest stiv kuling utsatte steder i sør, etter hvert også i nord. Regn, først på dagen snø over 500-800 m i nord. Lokalt store nedbørsmengder.

Troms torsdag: Minking til vestlig bris. Enkelte sluddbyger. Om kvelden økning til sørvest stiv kuling utsatte steder, først i sør. Regn, lokalt store nedbørsmengder. Stigende temperatur.