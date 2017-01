– Vi trenger flere ansatte

Lensmann Per Erik Hagen har nylig fått tilgang til politistatistikken for 2016 og kan dermed sammenligne med tidligere år.

Han sier politiet i hele Vesterålen, fra 2015 til 2016, gikk fra 1.274 ned til 1.125 etterforskede lovbrudd. På Sortland økte antall saker fra 461 til 491.

Stor økning i antall voldtektssaker Torsdag la politimester i Nordland, Tone Vangen, frem sin oppsummering av 2016 i politidistriktet. Den viser en stor økning i antall seksualforbrytelser i Nordland.

Inaktive gjengangere

Men også på Sortland går antall alvorlige saker ned. Lensmannen mener det er flere ting som har innvirkning på nedgangen.

– Det går jo i bølgedaler, men jeg tror hovedårsaken er at vi er mer ute, og at vi har hatt folk på jobb hele døgnet siden 2013.

Det hindret likevel ikke at det i 2015 ble rekord i antall saker innen vinningskriminalitet i Sortland. Antallet sank igjen til 85 saker fjor.

– I 2015 hadde vi noen gjengangere som var aktive. En av årsakene til at vi hadde færre i fjor, er nok rett og slett at gjengangere, som ikke nødvendigvis er bosatt i Sortland, har vært ute av virke.

Antall sedelighetssaker sank også fra 14 til 11.

– Generelt er Sortland heldigvis en rolig kommune å bo i, og det er bra at vi har en nedgang i sedelighets- og vinningskriminalitet.

– Ikke bra med narkonedgang

Antall voldssaker økte imidlertid fra 49 til 54.

– Flere voldssaker, uavhengig av hvor liten økningen er, er ikke bra, kommenterer Hagen.

Fra 2015 til 2016 opplevde politiet i Sortland en nedgang i antall narkotikasaker, fra 61 til 50. Og her ønsker faktisk ikke Hagen en nedgang.

– Det er ikke bra, for det gjenspeiler aktiviteten vår. Det er store mørketall her, og vi har ikke jobbet så aktivt mot narkotikamiljøet som vi burde gjort. Årsaken er at vakt og beredskap har førsteprioritet.

– Så miljøet er ikke mindre selv om antall saker har gått ned?

– Nei, jeg tror ikke det. Når politiet har liten aktivitet, går tallene ned. Vi ønsker å ta flere saker, det har en forebyggende effekt ved at det hindrer rekruttering, og aller mest ønsker vi å hjelpe mennesker ut av miljøet. Det er ikke for tallene og statistikken vi ønsker å gjøre dette.

Mer rus- og råkjøring

Antall trafikksaker, som ruskjøring og for høy hastighet, har gått fra 115 til 134 saker.

– Det gjenspeiler nok at vi har større aktivitet på feltet.Samtidig er publikum heldigvis blitt flinke til å varsle fra om for eksempel ruskjøring.

Oppklaringsprosent i Vesterålen ligger på 65,3 prosent.

– Det er veldig høyt. Landssnittet ligger under 50 prosent. De ni i sivilavdelingen gjør en formidabel jobb, og vi leverer bra på etterforskning.

– Er det noen store saker i fjor du husker ekstra godt fra 2016?

– Nei, ikke som jeg kommer på. 2016 var egentlig et år på det jevne. Men vi hadde et stort arrangement på Sortland, Fæsterålen, og det gikk bra i fjor også. Vi hadde heller ingen dødsulykker. Men det er bekymringsfullt at vi fremdeles har mange branner.

– Må ha flere ansatte

Politiet i Vesterålen har totalt 35,5 stillinger, to av dem i UP, i tillegg til ni sivile.

– Våre ansatte opplever tøffe dager og tøffe tak, men de gjør en utrolig god jobb.

Han håper politireformen nå vil føre til flere ansatte i Vesterålen.

– Vi har færre ansatte nå enn for noen år siden. Det er utfordrende, spesielt fordi arbeidsmengden og kravene til kvalitet ikke har blitt mindre.

Han synes det er beklagelig at 450 studenter har gått ut av politiskolen uten å få jobb.

– Politiet har behov for dem. Det er frustrerende at vi ikke har mulighet til ansette noen av dem, sier Hagen og legger til:

– Tanken bak reformen er bra, men jeg håper det ikke blir en sparereform. Vi må komme oss ut av kontorene og være et synlig og tilgjengelig politi.