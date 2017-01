– Alle har godt av å bo i Nord-Norge – ka du vente på?

Ifølge SSB lå den årlige veksten i Nord-Norges økonomi nesten ett prosentpoeng høyere enn i resten av landet i perioden 2008-2013. Alt tyder på at denne utviklingen har fortsatt og kommer til å fortsette. Arbeidsledigheten er rekordlav. Konjunkturbarometeret for 2016 viser at eksport av sjømat og reiseliv blomstrer. Sparebank 1 Nord-Norge mener at det er planlagt investeringer for 635 milliarder kroner i Nord-Norge frem mot 2025.

Nord-Norge går rett og slett så det suser.

På tross av dette er det én utfordring; å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

NAV rapporterte i desember 2016 at Finnmark hadde laveste ledighet på 5 år, med 3 % av arbeidsstyrken. Troms rapporterte om 2,1 % ledighet, mens Nordland rapporterte om 2,3 % ledighet. Landsgjennomsnittet var 2,8 %. Samtidig fremgår det av NAVs bedriftsundersøkelse (2016) at nordnorske bedrifter melder om vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

I utgangspunktet kan dette synes å være et paradoks. Imidlertid stiller arbeidslivet i dag andre krav til kompetanse og utdanning enn tidligere. Utviklingen går i retning av et mer teknologibasert og spesialisert næringsliv. I Nord-Norge vil viktige næringer som sjømat og havbruk, mineraler, olje og gass og reiseliv kreve større fagkompetanse i årene fremover. Det er derfor viktig at vi gjør en innsats for å forebygge frafall i den videregående skolen, styrke yrkesfagene, og skaffe flere lærlingeplasser i de nordnorske fylkene fremover. I tillegg må vi satse på forskning og kunnskap om de ulike næringene for å utvikle og utnytte ressursene ytterligere.

Mye taler imidlertid for at det ikke bare er nødvendig å få nordlendingene, tromsværingene og finnmarkingene sysselsatt i ”heimregionen”. Nordnorsk arbeidsliv er også avhengig av søringer.

Den gjennomsnittlige befolkningsveksten i Nord-Norge er lav - noen steder er den negativ. Befolkningen blir stadig eldre og de unge flytter ut. Mange steder er det innvandring og utenlandsk arbeidskraft som har ”berget” næringslivet. For å sitere artikkelen ”Nord-Norsk økonomi – de viktigste næringene” som ble publisert på Konjunkturbarometer for Nord-Norge sine hjemmesider 20. desember 2016: "Dersom innvandringen holdes ved like, kan man forvente en liten økning i sysselsettingen i 2017 og 2018, men den demografiske utviklingen trekker i motsatt retning. Det er derfor viktig at både offentlig og privat sektor legger seg i selene for å gjøre landsdelen enda mer attraktiv som bo- og arbeidssted."

De nordnorske fylkene, kommunene og næringslivet må ta et krafttak sammen. Ikke bare for å legge til rette for at lokale unge kan bli på hjemstedet, men også for å motivere unge utenfra til å flytte til. Ressursene er der og arbeidsplassene er der, det handler bare om markedsføring. Det handler om fremsnakking av regionen og synliggjøring av alle mulighetene som finnes her i nord. Og det er ikke rent få.

For å si det rett ut – alle har godt av å bo i Nord-Norge. Ka du vente på?

Christine Nilssen

5. stortingskandidat for Finnmark Høyre og 1. nestleder i Finnmark Høyre