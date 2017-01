Dømt for barneporno

Halve dommen er derimot betinget med to års prøvetid. Vedkommende får også inndratt en datamaskin og to eksterne disker.

Besittelse og produksjon av barneporno En mann fra Vesterålen har tilstått besittelse og produksjon av barneporno og risikerer nå fengsel for forholdet.

Bakgrunnen for dommen utspilte seg i desember i fjor, da han ble pågrepet med 120 unike bilder og 35 videoer, som inkluderer seksuelle overgrep mot barn og/eller en seksualisert fremstilling av barn.

Uforbeholden tilståelse i retten

Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse, analyse av databeslag og gjennomgang av databeslag, står det blant annet å lese i rettsdokumentet.

Lasted ned porno

Mannen forklarte videre at han lastet ned videoer og bilder fra nett etter at han hadde kommet over dem da han var innom såkalte vanlige pornosider.

På bakgrunn av siktedes forklaring legger retten til grunn at det ikke er tale o et planmessig søk etter barnepornografi.