Holder åpen dag onsdag

- I nesten 20 år har VOL vært en gratisavis på nett, finansiert av reklame. Når vi nå har tatt beslutningen om å ta betalt, handler dette om at vi ønsker å utvikle VOL, sier Geir Bjørn Nilsen, ansvarlig redaktør for Andøyposten, SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis og VOL.

I forbindelse med overgangen til plussløsning holder VOL åpent hus i Andøy (Andøypostens lokaler), Sortland (VOL og Sortlandsavisa sine lokaler i Sortland storsenter) og Hadsel (VA sine lokaler) onsdag denne uka. Dette opplyser Martin Meisterlin, som er regionsjef i for mediehusene i Polaris i Vesterålen.

- Dette er et tilbud til alle våre faste lesere og eventuelt nye lesere som ønsker å tegne et plussabonnement. Vi vil gi et tilbud til de som vil ha hjelp til å bli vist hvordan en legger inn en konto på mobil, PC eller nettbrett. Vi er jo den største nettavisen i Vesterålen, så det kan være greit å ha tilgang til alt innholdet vårt, sier Meisterlin.

VOL lanserer brukerbetaling: Nå kommer VOL pluss I februar begynner VOL å ta seg betalt for journalistikken på nett. – Kvalitetsjournalistikk må finansieres, sier ansvarlig redaktør, Geir Bjørn Nilsen.

Det å få tilgang til plussløsningen er ifølge Meisterlin en enkel sak.

- Alle som har en bruker på FINN.no for eksempel og har en egen såkalt spid-konto, vil ha dette lagret i nettleseren sin. Fra de finner en pluss-sak de vil lese til de er abonnent tar det fire tastetrykk.

Meisterlin forklarer at også for andre som ikke har en slik Spid-konto, så skal prosessen være smertefri.

- En er også uten å ha en Spid-konto fra før få tastetrykk unna å få tilgang. En må ha et kort en kan belaste og en epostadresse. Har du disse to går det kun noen få tastetrykk før du er i gang.

Prisen den første måneden er det heller ikke noe å si på.

- Det koster kun 1,- krone den første måneden, så de som er nysgjerrige for å teste ut hva dette går ut på, er det gode muligheter for å undersøke den første måneden, si