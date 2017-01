- Nominasjon er nominasjon. Man er ikke valgt før man er valgt. Jeg har vært så lenge med i gamet at jeg er fullstendig klar over at man ikke kan ta noe for gitt, understreker Freiberg til VOL, før han legger til.

- Det blir i alle fall en spennende fredag. Når den er over, vet vi svaret, sier han.

Glad for å være nummer en

Den nåværende statssekretæren legger ikke skjul på at han er glad for å være innstilt som nummer en på nominasjonslista.

- Plasseringene er jo basert på innspill fra lokallagene. Jeg registrerer at jeg har fått mange innspill. Jeg er jo spent. Samtidig er jeg klar og forberedt på å være den som skal bekle førsteplassen til Nordland Frp.

I forbindelse med nominasjonskomiteens listeforslag som ble presentert i desember, uttalte Freiberg både takknemlighet og ydmykhet:

– Mitt mål er å være en tydelig stemme i Oslo for Nordland, sa han i en pressemelding den gang.

- Freiberg er nok urokkelig

Tredjemann på lista, Dagfinn Olsen fra Lødingen, tror det blir vanskelig å gjøre noe med Freibergs posisjon.

- Freiberg er nok urokkelig. Jeg tror ikke noen kommer til å true hans posisjon på lista, sier Olsen.

Juristen Hanne Dyveke Søttar (51) fra Vefsn er innstilt på andreplass. Hun har tidligere vært vararepresentant på Stortinget i tre perioder.

Freiberg fortsetter som statssekretær for ny sjef Tirsdag fikk Kjell-Børge Freiberg (Frp) avskjed i nåde som statssekretær for Tord Lien og ble så i samme omgang oppnevnt som ny statssekretær for den nye Olje- og energiministeren, Terje Søviknes.

- Alt kan skje

Nominasjonsmøtet finner sted førstkommende helg og blir kombinert med årsmøte.

Olsen tror ikke det kommer noen såkalte bomber i forbindelse med den endelige nominasjonslista. Samtidig tar han et lite forbehold.

- Et nominasjonsmøte er jo et nominasjonsmøte, og da kan alt skje, sier han.

Ifølge Olsen er det også flere politiske saker som kommer til å stå på agendaen i forbindelse med årsmøtet.

- Noen diskusjoner blir det nok, som for eksempel i forbindelse med fiskeri olje og gass, samferdsel og ikke minst flyplass. Sistnevnte tema blir nok diskutert grundig, presiserer Olsen.