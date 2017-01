Torskefangstene halvert fra i fjor

Dårlig vær har sørget for mye landligge i Vesterålen store deler av januar, noe som har gitt flåten en treg start på årets vinterfiske. Også denne uka har staret med dårlig vær og lite utror.

Utsikter til bedring

Norges Råfisklags rapport om fisket i årets fire første uker, viser at landingene av fersk torsk i råfisklagets distrikt er redusert fra 13.600 tonn per uke fire i fjor, til 9000 tonn i år.

- Det meste av reduksjonen er kommet i Troms og Vesterålen, som har fått sitt kvantum halvert. Det er imidlertid utsikter til betydelig økte landinger bare været bedrer seg, ettersom innslaget av torsk i fangstene er økende langs kysten av Finnmark, Troms og Vesterålen. Men også inngangen av uke fem er dårlig værmessig med mye landligge, rapporterer råfisklaget.

Halvert i Vesterålen

I Vesterålen har vi bare tatt halvparten så mye torsk som i samme periode i fjor. Per uke fire var det i fjor omsatt 2613 tonn rund og fersk torsk i Vesterålen, i år er tallet 1114 tonn.

Snurrevad- og garnbåtene har stått for de største fangstene så langt.

VOL skrev lørdag at skreiinnsiget så smått er i gang, med gode fangster utenfor Andøy. Nå gjelder det bare for værgudene å legge om til finvær, slik at flåten kommer seg på havet.

I råfisklagets distrikt er det totalt omsatt fisk til en verdi av 655 millioner kroner fra norske og utenlandske fartøy så langt i år, mot 765 millioner i samme periode i fjor.