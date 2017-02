- Jeg fortsetter sannsynligvis i Tromsdalen

- Det føltes ikke riktig å gå til Glimt akkurat nå, forteller Nygård Vibe til VOL.

Imponert over fasiliteter

TUIL-spilleren ble invitert på prøvespill etter at han pratet med Bodø/Glimt-trener Åsmund Bjørkan for noen uker siden.

- De hadde lyst å møte meg som person. Jeg reiste nedover og ble der noen dager. Fasilitetene var veldig bra og var et hakk opp fra det jeg er vant til i Tromsdalen. De kjørte morgentreninger og hadde det aller meste av utstyr. Spillerne får også servert mat etter treningen. Det meste er veldig proft og tilrettelagt i klubben, forteller Nygård Vibe.

Hans egen innsats under treningsoppholdet, er han rimelig godt fornøyd med.

- Det gikk akkurat som forventet, som vil si helt greit, sier han.

Bodø/Glimt var på sin side såpass fornøyde med det de så av Nygård Vibe og signaliserte at det ønsket å hente han til klubben.

- De så på muligheten for å hente meg inn som en tredje midtstopper, noe som er smigrende. Samtidig er det ikke aktuelt for meg. Dersom jeg skal gå til Bodø/Glimt, eller noen annen klubb, må det være for å spille fast. Å skulle flytte til Bodø med familien når jeg er usikker på hvor mye jeg får spille, er ikke så interessant. Da blir jeg heller i TUIL, der jeg føler jeg er en god bidragsyter. Akkurat nå passet det ikke å skifte klubb, men kanskje det gjør det ved en senere anledning, forklarer fotballspilleren.

Ikke helt enige

Det er fortsatt ikke helt avgjort om Nygård Vibe fortsetter hos blåtrøyene, men han regner med det.

- Det er noen smådetaljer vi fortsatt ikke har blitt enige om, men jeg regner med at det ordner seg ganske raskt, slår han fast.