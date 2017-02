Forsiden / Nyheter Krav til kompetanse og bemanning må lovfestes i ny barnevernslov

Krav til kompetanse og bemanning må lovfestes i ny barnevernslov

– Vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått et forslag om å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov for barn. Likevel savner vi at krav til kompetanse og bemanning lovfestes i barneverntjenesten, og at det blir større fokus på ettervern, sier leder for Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik.