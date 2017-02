Må sone etter fysisk og psykisk misbruk av barna sine

Mannen skal ha kjeftet på barna sine, krenket dem, ignorert dem, gitt dem et strengt regime med arbeidsoppgaver og fratatt dem fundamentale rettigheter.

Ved et tidspunkt, da barna hadde ringt politi og ambulanse etter at han hadde oppført seg truende, vanskeliggjorde han politiets pågripelse. Mannen er derfor også dømt for å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å unnlate å foreta en tjenestehandling.

Han er nå dømt til ett års fengsel, med ett døgns fradrag for opphold i varetekt. Han må også betale oppreisning til barna. Han må også betale sakens omkostninger på 5.000 kroner.