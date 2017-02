Kaldt og gnistrende fint vintervær

For med skyfri himmel, minus fem grader og lite vind ligger det for alvor an til en gnistrende søndag i Vesterålen.

Mange benyttet lørdagen til tur i skog og mark på beina eller på ski. Søndag er det ei heller noen grunner til å ligge på latsiden.

Værtypen vi opplever nå er ventet å vare ut neste helg. Dermed er det bare å nyte.

Tekstvarsel for Nordland: Søraustleg bris, opp i stiv kuling utsette stader i sør. Elles pent ver.