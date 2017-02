Lærer å lage film på Ipad

Målet er å senke terskelen for at barn og unge skal bli interessert i filmfaget.

- Som arrangør av Laterna Magica ser vi på filmkursene som viktig for å sikre rekruttering til filmfestivalen. Laterna Magica markerer 25 år i november, så det er spesielt viktig for oss at mange barn og unge leverer film til årets jubileum, heter det i en pressemelding.

Kurset er primært myntet på de som har noe erfaring med bruk av Ipad og Imovie. I løpet av de to kursdagene skal det jobbes med filmproduksjon, fra ide til ferdig film. Skriving av manus og tegning av storyboard vil også bli vektlagt.

Instruktør på kurset blir Karoline Ellingsen fra Myre i Vesterålen. Hun er for tiden student ved Nord Universitet. Hun har gått medie- og kommunikasjonslinja ved Hadsel videregående skole, og har erfaring som instruktør gjennom Filmambulansen og Filmfokus Vesterålen.