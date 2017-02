MDG krever bøtelegging av miljøsvin

Nordland MDG, som sist helg nominerte Toine Sannes fra Øksnes, bosatt på Sortland, på toppen av lista, krever strakstiltak fra norske myndigheter for å få bukt med marin forsøpling.

- Ta imot på land

- Nylig strandet en gåsenebbhval på norskekysten med 30 plastposer i magen og en mengde mikroplast. Det er påvist store mengder marint avfall langs hele norskekysten og på Svalbard. Mye av dette er plast, heter det i uttalelsen.

Partiet oppfordrer alle kommuner med fiskerihavner i Nordland til å ta i mot plast fra fiskebåter gratis. Nordland har en fjerdedel av landets kystlinje, noe som kan innebære at mye av både eget og andres plastavfall kan tas i mot i fylket.

- Plast brytes ned så sakte i naturen, at den tar livet av fisk, sjødyr og fugl når de spiser den i tro at det er mat. Den store reduksjonen i sjøfuglbestand skyldes blant annet all plasten i sjøen. Problemet må håndteres globalt, men det haster også med tiltak her hjemme, heter det i uttalelsen.

Vil ha miljøsvinbot

Videre mener partiet at etablerte mottaksanlegg for plast i fiskerihavnene kan gjøre slik at vi heller kan utnytte plasten som ressurs, i stedet for at den skader miljøet, og krever at norske myndigheter sørger for denne etableringen.

I tillegg ønsker de at kommunene skal få myndighet til å vedta å utstede bøter i forsøplingssaker, og at Norge må bruke sin rolle i FN til å jobbe for en internasjonal konvensjon mot marin forsøpling.

- Nordland er et stort fiskerifylke, og avhengig av at vi har et reint hav. Vårt fylke burde være med på innsamlingen av søppel fra havet. Det er i vår egen interesse og det er i miljøets interesse. Det kan være umulig å finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplingen. Men vi vet at den ikke hører hjemme i sjøen – den bør på land så fort som mulig.