Ap kraftig tilbake på NRK-måling

Senterpartiets fremgang på 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 8,6 prosent gir Støre to maktmuligheter: Enten flertall med SV og Sp med 86 mandater, eller med Sp og KrF som gir 88 mandater. Dagens regjeringspartier og to støttepartier får til sammen 82 mandater på Norstat-målingen. Regjeringspartiene samlet gjør med 69 mandater sin nest dårligste måling siden sommerferien.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han mener regjeringen bare har ett svar på alle samfunnsområder: Sentralisering og stordrift.

– Regjeringen har noen skrytelister, men folk ser at politiet skal sentraliseres, Nav skal sentraliseres, og når det gjelder kommuner truer de med tvang og økonomisk straff. Vi ønsker å få snudd kursen. Det er feil når lokalbefolkning blir overhørt, overprøvd og overkjørt i sak etter sak, sier han.

Sosialistisk Venstreparti er trygt over sperregrensen med 5,1 prosent, opp et helt prosentpoeng siden januar. Venstre faller for fjerde måned på rad, og faller ytterligere et halvt prosentpoeng til 3,4 prosent. Rødt får 1,1 prosent (-0,4) og er med det ute av Stortinget. Også MDG er under sperregrensen med sine 3,1 prosent, en fremgang på 0,7 prosentpoeng.

For de øvrige partiene er utviklingen som følger (endring i prosentpoeng i parentes):

Høyre: 24,6 (+0,1), Frp: 13 (-2,2), KrF: 5,8 (+0,7). Feilmarginen på målingen er beregnet til +/- 0,8-3,6 prosentpoeng.