- Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla. Jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen.

En sortlandsmann ble hardt skadd da han fikk foten nærmest klemt av i en bildør for to år siden. En annen vesterålsmann står tiltalt for legemsbeskadigelse utført med særlig farlig redskap på en smertefull måte, med en strafferamme på over seks år.

Les også: Erkjenner ikke straffeskyld

Nå forklarer fornærmede seg i retten.

Ifølge tiltalte skulle han til Myre for å hente en bil, sammen med kamerater. I Øksnes henter han en venninne, kjører tilbake via Alsvåg og Lifjorden, og møter tiltalte ved Toftenes.

– Jeg ser at tiltalte tar igjen oss, han kjører fort og aggressivt. Slipper han deretter forbi, ringer en kamerat og sier jeg er bekymret for hans oppførsel.

Ifølge fornærmedes forklaring i retten lå han 100-200 meter bak han over Frøskeland, og svinger av på en avkjørsel på sortlandssida av Frøskelandsfjellet. Da har tiltalte forsvunnet rundt svingen.

– Jeg ser så billyset, han kommer kjørende tilbake, fra Sortland. Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla, rekker så vidt å hive meg inn mot bilen. Bilen hans kjører da inn i sida på min. Jeg merket ikke først hva som skjedde, prøvde å reise meg og kollapset. Kjente etter hvert en intens smerte. Jeg prøver deretter å presse hendene mine for å stoppe blødninga.

Vennene fikk tilkalt ambulanse, og en kamerat får i mellomtiden brukt et belte for å stramme rundt foten, for å hindre blødninga. Deretter ble fornærmede fraktet til sykehus med ambulansehelikopter.

– Jeg husker ikke så mye etter det.

Tiltalte sitter rolig i retten og ser ned i bordet mens fornærmede forklarer seg.