- Det var han som forsøkte å kjøre på meg

Tiltalte hadde ifølge sin forklaring i retten sovet det meste av dagen, etter en fest. På vei til Myre fra Stokmarknes traff han på fornærmede i bil i Lifjorden. Tiltalte hadde ifølge forklaringen med seg en passasjer. Tiltalte forklarer at han deretter fikk en telefon om å hente en kamerat i busslomma på Frøskeland, og han snudde derfor.

– Jeg kjørte forbi han (fornærmede, journ. anm.), fordi jeg var skeptisk til å ligge bak han. Det var jeg som kom til busslomma først, forklarer tiltalte.

Fornærmede har allerede forklart seg: - Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla. Jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen.

- Glatt på stedet

Deretter skal fornærmede ha kommet til busslomma.

– Han klarte ikke å kjøre på meg, fordi det var svinglatt. Han sa til meg at han skulle drepe meg. Da ble jeg skeptisk, sier tiltalte.

Han forklarer videre at fornærmede skal ha vært utenfor bilen, og ha kommet imot han på busslomma, med en gjenstand i venstre hånd.

Tiltalte skal deretter ha forsøkt å rygge bakover, men var redd for å ende i grøfta, og fornærmede ville dermed kunne ta igjen han. Han kjørte derfor fremover. Fornærmede skal da, ifølge tiltaltes forklaring, ha løpt mot bilen sin.

Ville komme seg bort

Med papirene tiltalte har foran seg på bordet viser han hvordan bilene sto i forhold til hverandre på busslomma. Bilene skal ifølge forklaringen ha stått med frontene mot hverandre, med litt mer enn fire meters avstand.

Tiltalte skal deretter ha ønsket å komme seg unna, og svingte til høyre forbi bilen til fornærmede. Han skal da ha kommet borti bildøra til fornærmede.

- Så når du svingte mot høyre for å komme deg unna, traff du døra hans? spurte aktor.

- Ja.

- Var det plass til at din bil kunne passere til høyre for hans?

- Det skal være plass, men det var glatt.

- Ja, men var det fysisk plass?

- Ja.

Han forklarer at han klarte å unngå å treffe selve bilen, men traff bakerst på bildøra, som sto vidåpen.

Tiltalte skal deretter ha forlatt busslomma, og dratt hjem. Fem minutter etter at han kom hjem, møtte han, ifølge egen forklaring, på politistasjonen på Myre.

Han skal ikke ha undersøkt om noen ble skadet i påkjørselen, før han forlot stedet.

- Ikke drevet med rus

Tiltalte forklarte videre at han ikke har drevet med rus, slik fornærmede sa i sin forklaring.

- Men du er kjent med resultatet av blodprøven, og at det ble funnet amfetamin? spurte aktor.

- Jeg følte meg ikke på noe tidspunkt ruset, svarte tiltalte.

- Men du har brukt amfetamin?

- Jeg har sikkert gjort det på fest, men ikke ofte. På en og annen fest, kanskje, anslår tiltalte.

Passasjeren han skal ha vært full, og skal ha sovet i bilen.

Det ble ikke forklart om passasjeren i avhøret med politiet. Det var derfor hovedforhandlingen ble utsatt i april i fjor. Passasjeren skal ifølge forklaringen ha bedt tiltalte om ikke å involvere han i saken.

- Var ikke intensjonen å treffe han

Forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson lurer i sin utspørring på om tiltalte kunne ha gjort noe annet for å unngå å kjøre på fornærmede.

- Det var glarholka, så jeg kunne ikke kjøre lengre til høyre for å unngå bilen. Jeg kunne heller ikke rygge.

- Så gitt premisset om at du var i fare: du gjorde det rette?

- Ja. Det var aldri intensjonen å skulle treffe han. Jeg synes også det er forferdelig. Det har vært ei tøff tid.

- Forklaringa stemmer ikke

Sorenskriver Hans Edvard Roll påpeker i retten at den forklaringa tiltalte avgir torsdag ikke stemmer overens med forklaringa han avga til en dommerfullmektig i mars 2015.

- I den forklaringa sa du at han hadde en kniv i hånda, og at han sa «du e dau». Nå husker du ikke at det var en kniv, og du sier at det fornærmede ropte var «jeg skal drepe deg».