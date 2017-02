En sortlandsmann ble hardt skadd da han fikk foten nærmest klemt av i en bildør for to år siden. En annen vesterålsmann står tiltalt for legemsbeskadigelse utført med særlig farlig redskap på en smertefull måte, med en strafferamme på over seks år.

Nå er rettssaken i gang. Tiltalte og fornærmede har begge møtt i retten. Forsvarer er Ulrik Sverdrup-Thygeson, bistandsadvokat er Trude Marie Wold, og aktor er Kay Rønning Nyvold for påtalemyndigheten.

Partene møttes opprinnelig i retten i april i fjor, men forsvarer Inger Silka Zadig ba den gang om en utsettelse av rettssaken på grunn av nye bevis i saken. Det var snakk om et vitne som anonymt ville forklare seg om hendelsesforløpet.

Politiet har siden den gang foretatt nødvendig avhør av personen. Det ble i april i fjor sagt at saken skulle gå for retten etter sommeren.

Deretter ble saken berammet til 16. januar, men saken ble nok en gang utsatt og er nå berammet til 9. og 10. februar, nesten to år etter at hendelsen fant sted.

Aktor leste opp tiltalen torsdag morgen. Tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

Fornærmede forklarer seg nå for retten: - Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla, jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen